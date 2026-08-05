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Вкус или польза: почему россияне отказываются от молочки

Вкус или польза: почему россияне отказываются от молочки

Согласно свежему опросу ЦИПП Роскачества, 95% граждан России остаются верны молочной продукции. Однако структура спроса смещена в сторону «базовых» позиций: каждый второй покупает сметану (57%) и творог (56%), тогда как современные йогурты уступают классическому кефиру (47% против 41%), сообщает PRIMPRESS.

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