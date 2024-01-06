Baza: взрыв в Сергиевом Посаде случился после просьбы водителя прикурить

Мощный взрыв на территории Загорского оптико-механического завода, произошедший 9 августа 2023 года, вероятно, случился после того, как водитель, пригнавший машину с порохом для утилизации, попросил прикурить.
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