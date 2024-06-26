Советники Трампа раскрыли детали его мирного плана по Украине

фото: Песков: для оценки плана советников Трампа по Украине РФ нужно узнать его детали Кандидат в президенты США Дональд Трамп получил план по урегулированию ситуации на Украине на случай его победы на выборах главы государства.
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