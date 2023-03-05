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Нико Росберг о квалификации Леклера: «Очень странное решение – надеюсь, не продолжение стратегических сложностей «Феррари»

Нико Росберг прокомментировал необычную ставку Шарля Леклера. Пилот «Феррари» не поехал на решающую попытку в квалификации к Гран-при Бахрейна и в итоге стал третьим.

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