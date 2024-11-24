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Бойцы ВС РФ водрузили российский флаг над селом Дарьино в Курской области

Бойцы ВС РФ водрузили российский флаг над селом Дарьино в Курской области

Военнослужащие Вооруженных сил РФ освободили от противника село Дарьино Суджанского района Курской области и установили там российский триколор и флаг Воздушно-десантных войск (ВДВ), сообщают Telegram-каналы.

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