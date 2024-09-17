В облцентре подписали постановление о реконструкции стадиона «Спартак»

Губернатор Смоленской области Василий Анохин подписал документ 10 сентября. В соответствии с постановлением утверждена Региональная адресная программа по сносу, реконструкции объектов капитального строительства, находящихся на земельном участке с кадастровым номером 67:27:0020321:25, расположенном по адресу: Смоленская область, г.