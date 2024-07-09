Столтенберг назвал победу России главной угрозой для НАТО

Победа России в конфликте на Украине станет крупнейшей угрозой для альянса, и НАТО не может допустить такого исхода, 10 июля об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступая на саммите НАТО в Вашингтоне.
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