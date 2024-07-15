Врач рассказал, кому стоит воздержаться от купания в водоемах

Перед заходом в воду таким людям лучше проконсультироваться с врачом Купание в водоемах противопоказано при недавно перенесенных инсульте, инфаркте, операциях, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Депздрава Москвы Андрей Тяжельников.
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