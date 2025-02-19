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Царьград

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Россия стремится укрепить промышленное сотрудничество со странами БРИКС

Россия стремится укрепить промышленное сотрудничество со странами БРИКС

Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с главой Росстандарта Антоном Шалаевым укрепление промышленной кооперации со странами БРИКС.

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