Опасное вождение может остаться безнаказанным

Если водитель на дороге не соблюдает дистанцию, совершает перестроения при интенсивном движении, препятствует обгону или не уступает дорогу другим машинам, это подпадает под признаки опасного вождения, запрещенного ПДД.
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