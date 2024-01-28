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Парламентская газета

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Опасное вождение может остаться безнаказанным

Опасное вождение может остаться безнаказанным

Если водитель на дороге не соблюдает дистанцию, совершает перестроения при интенсивном движении, препятствует обгону или не уступает дорогу другим машинам, это подпадает под признаки опасного вождения, запрещенного ПДД.

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Комментарии
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Галина Друзина
Для таких лиха ей не должно быть штрафов, а сразу лишать прав и навсегда. Сам погибнет, фиг с нис, а вот, если пострадает другие по его вине - это уже серьёзно.
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