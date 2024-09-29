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Омлет будет пышным как облако: делимся хитростью французов

Омлет будет пышным как облако: делимся хитростью французов

Омлет - это классическое блюдо, любимое многими за его простоту и универсальность. Однако, несмотря на кажущуюся легкость приготовления, создание по-настоящему пышного и воздушного омлета может стать настоящим искусством, передает inAktau.

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