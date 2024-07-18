Бизнес-коуч из Чебоксар перевела мошенникам 16 миллионов рублей через банкомат

При этом рядом с банкоматами стояла картонная фигура полицейского, предупреждающего о мошенниках. Злоумышленники убедили женщину, что её аккаунт на Госуслугах взломан, и чтобы на неё не набрали кредитов, она должна перевести средства страховым агентам.