13 странных теней, которые не то, чем они кажутся

Предайтесь разглядыванию нашей мистически завлекательной подборки из мира теней. Собаки в образе кошки, петухи, вообразившие себя ананасами, висельники, единороги, пенисы в ряд на городском мосту и еще много чего познавательного.
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