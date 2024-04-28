Почему Telegram стал главной площадкой для мошенников?

«Лаборатория Касперского» выявила обманную схему с криптовалютой TON в Telegram. Сейчас новые схемы мошенников на этой платформе появляются практически ежедневно, во время майских праздников в Госдуме ожидаются увеличения количества таких атак как минимум в 2–3 раза.
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