Почему Telegram стал главной площадкой для мошенников?

«Лаборатория Касперского» выявила обманную схему с криптовалютой TON в Telegram. Сейчас новые схемы мошенников на этой платформе появляются практически ежедневно, во время майских праздников в Госдуме ожидаются увеличения количества таких атак как минимум в 2–3 раза.