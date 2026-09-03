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Спорт Уик-Энд

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Дьяков: Последние игры ЦСКА оставляют тяжёлое впечатление, но и «Зенит» не так страшен – не удивлюсь, если армейцы наберут очки в Питере

Дьяков: Последние игры ЦСКА оставляют тяжёлое впечатление, но и «Зенит» не так страшен – не удивлюсь, если армейцы наберут очки в Питере

«Тяжело понять, чего ждать от ЦСКА, - поделился бывший игрок московского «Динамо» Виталий Дьяков перед встречей 7-го тура РПЛ в Санкти-Петербурге.

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