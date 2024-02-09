Страна и люди
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Страна и люди

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Шойгу обсудил ход СВО на совещании в штабе Объединенной группировки войск

Шойгу обсудил ход СВО на совещании в штабе Объединенной группировки войск

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на пункте управления одного из объединений «Западной» группировки войск заслушал доклады командующего войсками военного округа и командующих объединений по текущей обстановке и планам дальнейших действий.

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