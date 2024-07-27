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НБА представила видео с лучшими моментами Рисаше, Шеппарда и Касла в Летней лиге

НБА представила видео с лучшими моментами Рисаше, Шеппарда и Касла в Летней лиге

Лига собрала подборки самых ярких эпизодов с участием Заккари Рисаше («Атланта», 1-й пик драфта-2024), Рида Шеппарда («Хьюстон», 3-й пик) и Стефона Касла («Сан-Антонио», 4-й пик).

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