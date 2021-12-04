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Эсминцу удалось сбежать, истребитель F-35B рухнул в море, остановись, Британия, в третий раз Россия врежет наотмашь

Эсминцу удалось сбежать, истребитель F-35B рухнул в море, остановись, Британия, в третий раз Россия врежет наотмашь

Стратегия глобального противостояния Москве не даёт покоя Лондону. Поэтому провокации британских вояк против российских военных происходят не только в Чёрном море, но и в Средиземном — в непосредственной близости с авиабазой МО РФ «Хмеймим» в Сирии.

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