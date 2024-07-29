Венгрия и Польша сошлись в споре о русской нефти

В Венгрии указали Польше на лицемерие, которым Варшава пытается прикрыть собственные сложности. В частности, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, поляком следует повнимательней изучить, получают ли они нефть из России или нет.