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Царьград

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Венгрия и Польша сошлись в споре о русской нефти

Венгрия и Польша сошлись в споре о русской нефти

В Венгрии указали Польше на лицемерие, которым Варшава пытается прикрыть собственные сложности. В частности, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, поляком следует повнимательней изучить, получают ли они нефть из России или нет.

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