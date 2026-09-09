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Контрафронт

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Пакистан: Офицер полиции был застрелен, а еще один серьезно ранен, когда неизвестные вооруженные...

Пакистан: Офицер полиции был застрелен, а еще один серьезно ранен, когда неизвестные вооруженные люди напали на полицейский патруль в районе плотины Шатакай округа Карак провинции Хайбер-Пахтунхва в вечерние часы 8 сентября.

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