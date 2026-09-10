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Рейтинг лучших городских трасс Формулы 1: места с 20-го по 11-е

Рейтинг лучших городских трасс Формулы 1: места с 20-го по 11-е

LAT Images / Mercedes26-километровая Пескара, гонки на грани безумия в Реймсе, 7-километровый прямик Айн-Диаб, смертельно опасный Бремгартен, красочный Лас-Вегас, дикий и хаотичный Детройт, а также ночной Сингапур, подаривший один из крупнейших скандалов в истории Формулы 1, — во второй части рейтинга лучших и худших городских трасс в истории чемпионата.

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