Стали известны подробности крупного ДТП под Архангельском

Трое детей стали жертвами ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и лесовоза на трассе М-8 «Холмогоры» в Архангельской области, всего погибли 13 человек.
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