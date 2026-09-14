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Более 5 тысяч барнаульцев посетили первую Большую продовольственную ярмарку

Более 5 тысяч барнаульцев посетили первую Большую продовольственную ярмарку

В Барнауле с 11 по 13 сентября прошла первая Большая городская продовольственная ярмарка. Участие в ней приняли более 70 товаропроизводителей, сообщает пресс-служба мэрии.

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