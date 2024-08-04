Правительство и влиятельные СМИ Великобритании выступают откровенно против своего народа, ставя интересы мигрантов, пусть даже получивших британское гражданство, выше интересов […] The post Размах антимигранских выступлений в Великобритании увеличивается appeared first on Медиакратия.
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