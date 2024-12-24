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История и археология: Почему выбор невесты для короля Франции Людовика XV пал на ничем не примечательную польку, которая всю жизнь жила в тени мужа

История и археология: Почему выбор невесты для короля Франции Людовика XV пал на ничем не примечательную польку, которая всю жизнь жила в тени мужа

Сегодня о ней мало помнят, поскольку ее скромный образ остался глубоко в тени ее законного супруга Людовика XV - любителя женщин и охоты, сибарита и жуира, окружившего себя при дворе многочисленными любовницами, среди которых главная роль была отведена его фаворитке маркизе де Помпадур.

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