История и археология: Почему выбор невесты для короля Франции Людовика XV пал на ничем не примечательную польку, которая всю жизнь жила в тени мужа

Сегодня о ней мало помнят, поскольку ее скромный образ остался глубоко в тени ее законного супруга Людовика XV - любителя женщин и охоты, сибарита и жуира, окружившего себя при дворе многочисленными любовницами, среди которых главная роль была отведена его фаворитке маркизе де Помпадур.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии