Полный комплект "Цирконов" на борту - первый штатный носитель гиперзвука готов пополнить состав флота.

23K прочитали В ближайшее время состоится одно очень важное событие для всего отечественного кораблестроения - ввод в строй фрегата проекта 22350 "Адмирал Головко", чего с нетерпением ждут все любители военно-морской тематики.
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