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  • Валентин Щербаков
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Полный комплект "Цирконов" на борту - первый штатный носитель гиперзвука готов пополнить состав флота.

Полный комплект "Цирконов" на борту - первый штатный носитель гиперзвука готов пополнить состав флота.

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