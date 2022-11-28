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Токаев поручил рассмотреть возвращение в госсобственность проблемных активов энергетики

Токаев поручил рассмотреть возвращение в госсобственность проблемных активов энергетики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отдал поручение премьер-министру страны Алихану Смаилову рассмотреть возможность возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов, расположенных в населенных пунктах республики.

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