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Спутниковый интернет в поездках стал доступнее: «тарелку» Starlink Mini за $250 начали бесплатно выдавать в аренду обычным абонентам

Спутниковый интернет в поездках стал доступнее: «тарелку» Starlink Mini за $250 начали бесплатно выдавать в аренду обычным абонентам

Starlink Mini бесплатно, но есть нюанс: для интернета в поездках понадобится второй тариф SpaceX расширила в США программу бесплатной аренды компактных спутниковых терминалов Starlink Mini.

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