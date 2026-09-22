Спутниковый интернет в поездках стал доступнее: «тарелку» Starlink Mini за $250 начали бесплатно выдавать в аренду обычным абонентам

Starlink Mini бесплатно, но есть нюанс: для интернета в поездках понадобится второй тариф SpaceX расширила в США программу бесплатной аренды компактных спутниковых терминалов Starlink Mini.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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