Fedpharma: 13,3% худеющих россиян применяли препараты для потери веса без рецепта

13,3% худеющих россиян уже применяли препараты для снижения веса без назначения врача. К таким данным пришли эксперты Федерации фармацевтических работников (Fedpharma) в результате исследования, охватившего более 1400 человек.
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