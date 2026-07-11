Как я перестал перебирать фидерные монтажи и начал ловить леща осознанно

Признаюсь честно: путь к пониманию фидерной ловли у меня был тернистым и долгим. Около трёх лет я напоминал себе не столько рыбака, сколько экспериментатора, который постоянно что-то перевязывает, переоснащает и ищет волшебную таблетку.