Как я перестал перебирать фидерные монтажи и начал ловить леща осознанно

Признаюсь честно: путь к пониманию фидерной ловли у меня был тернистым и долгим. Около трёх лет я напоминал себе не столько рыбака, сколько экспериментатора, который постоянно что-то перевязывает, переоснащает и ищет волшебную таблетку.
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