Анапада 19 пассажир утырган микроавтобус әйләнеп капланган

Бүген иртән Анапа читендә Volkswagen микроавтобусы катнашында юл-транспорт һәлакәте булган. Инцидент иртәнге сәгать 4ләр тирәсендә «Новороссийск-Керчь» трассасында Тарусино хуторы янында булган, дип хәбәр итә РИА Новости.
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