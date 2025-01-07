Политика как он...
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Политика как она есть

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Седокову отказались приглашать на корпоратив на Рублёвке после смерти Тиммы — подруга Анны

Седокову отказались приглашать на корпоратив на Рублёвке после смерти Тиммы — подруга Анны

Обеспеченные жители Рублёвки, которые до смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы часто приглашали его бывшую жену Анну Седокову в новогодние каникулы на корпоративы, не пригласили певицу в 2025 году, так как не хотят «негатив привлекать».

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