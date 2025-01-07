Обеспеченные жители Рублёвки, которые до смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы часто приглашали его бывшую жену Анну Седокову в новогодние каникулы на корпоративы, не пригласили певицу в 2025 году, так как не хотят «негатив привлекать».