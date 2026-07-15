Поддержка в действии: матерям погибших героев предложили проекты и занятия по душе

Встреча состоялась в Штабе общественной поддержки «Единой России» и была посвящена возможностям совместного досуга, участию в общественной жизни и проектам, которые помогают семьям защитников сохранять связь, находить поддержку и включаться в новые инициативы.
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