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Регион 29

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Поддержка в действии: матерям погибших героев предложили проекты и занятия по душе

Поддержка в действии: матерям погибших героев предложили проекты и занятия по душе

Встреча состоялась в Штабе общественной поддержки «Единой России» и была посвящена возможностям совместного досуга, участию в общественной жизни и проектам, которые помогают семьям защитников сохранять связь, находить поддержку и включаться в новые инициативы.

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