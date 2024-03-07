Лёвкин: Реализация программы реновации находится на постоянном общественном контроле

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин рассказал об инструментах информирования населения о ходе реализации одного из самых масштабных и социально значимых градостроительных проектов столицы — программы реновации.
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