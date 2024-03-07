Информационный ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лёвкин: Реализация программы реновации находится на постоянном общественном контроле

Лёвкин: Реализация программы реновации находится на постоянном общественном контроле

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин рассказал об инструментах информирования населения о ходе реализации одного из самых масштабных и социально значимых градостроительных проектов столицы — программы реновации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх