8 декабря 2023 – Международный день художника: История и традиции праздника

Не только художники, но и все любители прекрасного 8 декабря отмечают Международный день художника. Знакомство с изобразительным искусством позволяет расширить кругозор и приобщиться к волшебному миру искусства.
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