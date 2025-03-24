Россия поднимет в Совбезе ОНН вопрос о гибели журналистов в зоне СВО

Тему гибели и ранений российских журналистов российских в результате атак Вооруженных сил Украины поднимет постоянный представитель организации на ближайшем заседании по Украине в Совете безопасности ООН, 24 марта сообщает пресс-служба постпредства РФ при ООН.
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