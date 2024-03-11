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«Если Бог хочет кого-то наказать, он лишает его разума»: эксперт об отворачивающейся от России Армении

«Если Бог хочет кого-то наказать, он лишает его разума»: эксперт об отворачивающейся от России Армении

  Накануне Баку потребовал от Еревана возвращения ряда сел, в том числе эксклавных. Аппарат вице-премьера азербайджанского правительства Шахина Мустафаева, возглавляющего госкомиссию по делимитации армяно-азербайджанской границы, распространил заявление, в котором говорится, что в рамках процесса рассматривается вопрос «освобождения четырех сел», расположенных в Тавушской области Армении.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Пашинян - ставленник американских армян, которые имеют в Армении большое влияние. А уже их самих в США заставляют это делать, чтобы &quot;не зря хлеб американский жрали&quot;... Так что эта &quot;забота&quot; американских армян об Армении не более, чем их личная выгода!! Хорошо бы, чтобы армяне это поняли... .... А ,ПАШИНЯНА, однозначно, нужно смещать. Иначе Армения погибнет, и превратится в &quot;монету размена&quot;, где ни жить, ни умереть....... Мне жаль простых армян.
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Виталий Кирпиченко
Было время, когда СССР боялся &quot;потерять&quot; дружбу с Афганистаном, говорили, что с потерей его у нас в подбрюшье будет НАТО. Потеряли не только Афганистан, но и Прибалтику, -- и что? Может, пора вообще пересмотреть политику соседства России и с Кавказскими т.н. государствами? Сосут Россию безбожно! Одна морока с ними!
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18 час.

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