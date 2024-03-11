«Если Бог хочет кого-то наказать, он лишает его разума»: эксперт об отворачивающейся от России Армении

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лина любимцева

Пашинян - ставленник американских армян, которые имеют в Армении большое влияние. А уже их самих в США заставляют это делать, чтобы "не зря хлеб американский жрали"... Так что эта "забота" американских армян об Армении не более, чем их личная выгода!! Хорошо бы, чтобы армяне это поняли... .... А ,ПАШИНЯНА, однозначно, нужно смещать. Иначе Армения погибнет, и превратится в "монету размена", где ни жить, ни умереть....... Мне жаль простых армян.