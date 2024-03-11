Накануне Баку потребовал от Еревана возвращения ряда сел, в том числе эксклавных. Аппарат вице-премьера азербайджанского правительства Шахина Мустафаева, возглавляющего госкомиссию по делимитации армяно-азербайджанской границы, распространил заявление, в котором говорится, что в рамках процесса рассматривается вопрос «освобождения четырех сел», расположенных в Тавушской области Армении.
«Если Бог хочет кого-то наказать, он лишает его разума»: эксперт об отворачивающейся от России Армении
Комментарии
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лл
лина любимцева
Пашинян - ставленник американских армян, которые имеют в Армении большое влияние. А уже их самих в США заставляют это делать, чтобы "не зря хлеб американский жрали"... Так что эта "забота" американских армян об Армении не более, чем их личная выгода!! Хорошо бы, чтобы армяне это поняли... .... А ,ПАШИНЯНА, однозначно, нужно смещать. Иначе Армения погибнет, и превратится в "монету размена", где ни жить, ни умереть....... Мне жаль простых армян.
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19 час.
Виталий Кирпиченко
Было время, когда СССР боялся "потерять" дружбу с Афганистаном, говорили, что с потерей его у нас в подбрюшье будет НАТО. Потеряли не только Афганистан, но и Прибалтику, -- и что? Может, пора вообще пересмотреть политику соседства России и с Кавказскими т.н. государствами? Сосут Россию безбожно! Одна морока с ними!
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18 час.
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