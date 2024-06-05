Минэкономразвития предлагает разрешить заселять в гостиницы по водительским удостоверениям

Минэкономразвития России предлагает разрешить с середины 2025 года заселять постояльцев в гостиницы по предъявлению водительского удостоверения, заявил глава ведомства Максим Решетников в ходе совещания при участии президента Владимира Путина.
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