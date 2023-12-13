Глава СБР Майгуров пообещал разобраться со скандалом в уфимской гостинице

Президент Союза биталонистов России (СБР) Виктор Майгуров в интервью РИА Новости заявил, что поручил разобраться с условиями проживания представителей сборной России в Уфе, где в ближайшее время стартует Кубок Содружества.
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