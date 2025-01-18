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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Эдмонтон» подписал Клингберга до конца сезона с кэпхитом 1,75 млн долларов. Защитник с 412 очками в 633 играх в НХЛ пропустил больше года из-за операции на бедре

«Ойлерс» официально объявили о переходе 32-летнего шведского защитника.  Сообщается, что фактическая зарплата игрока в текущем сезоне составит 1,35 млн долларов.

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