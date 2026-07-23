Неизвестное существо утащило 15-летнего подростка под воду

В Малайзии неизвестное существо утащило юного рыбака на дно реки. Об этом сообщает DayakDaily. 21 июля 15-летний Тауфик Эзани Абдулла из губернаторства Саравак отправился на рыбалку на реку Сунгай Сетерап вместе с семью другими людьми.