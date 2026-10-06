В Туле заместитель губернатора займётся комплексной безопасностью

Замгубернатором по комплексной безопасности в Тульской области назначен Андрей Журавлев.В правительстве Тульской области прошло совещание, на котором губернатор представил новую структуру работы.
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