«Божественные октавы Вселенной»: Любовь Казарновская представила свою новую книгу

В Москве прошла презентация книги «Моих раздумий зеркала и звуки». Ее автор — выдающаяся оперная и камерная певица, театральный педагог и общественный деятель Любовь Казарновская.
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