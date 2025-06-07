Грядет военная катастрофа: Больше 90 000 с начала года — ВСУшник о масштабах дезертирства в войсках

Служащий в ВСУ киевский журналист Бойко сообщает шокирующие масштабы бегства из армии. За первые 5 месяцев 2025 года зарегистрировано 90 590 уголовных производств по фактам бегства из воинских частей: ►январь — 18 145, ►февраль — 17 809, ►март — 16 349, ►апрель — 18 331, ►май — 19 956.