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Правительство Украины «впало в ступор» после призыва сменить Зеленского с поста

Правительство Украины «впало в ступор» после призыва сменить Зеленского с поста

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что украинское правительство «впало в ступор» после призыва президента США Дональда Трампа к смене Владимира Зеленского.

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