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Крымская газета

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Крымчанка отдала лжесотруднику ФСБ свыше 2,5 млн рублей

Крымчанка отдала лжесотруднику ФСБ свыше 2,5 млн рублей

За прошедшую неделю, с 5 по 11 октября, жертвами дистанционных мошенников стали 28 жителей Крыма, а общая сумма причинённого ущерба превысила 11,4 миллиона рублей.

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