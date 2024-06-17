Константин Мазуревский посетил с рабочим визитом Запорожскую область

11−13 июня член ЦИК России Константин Мазуревский находился с рабочим визитом в Запорожской области. Регулярные рабочие визиты членов Центризбиркома в новые регионы России осуществляются с целью оказания правовой, методической и организационной помощи организаторам выборов на местах.