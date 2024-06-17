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Константин Мазуревский посетил с рабочим визитом Запорожскую область

11−13 июня член ЦИК России Константин Мазуревский находился с рабочим визитом в Запорожской области. Регулярные рабочие визиты членов Центризбиркома в новые регионы России осуществляются с целью оказания правовой, методической и организационной помощи организаторам выборов на местах.

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