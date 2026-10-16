Ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ имени Плеханова Софья Свечникова рассказала, что жители могут добиваться ограничения парковки во дворе, если автомобили мешают проходу пешеходов или проезду специального транспорта.
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