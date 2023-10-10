Испортившаяся мечта

Никакой не красивый и не роман! История о том, как студентка из России уехала в Америку за мечтой и что она в итоге получила.
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