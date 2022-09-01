Палочка выручалочка 2 в 1: от отёков и морщин под глазами. Домашний способ — лучше похода в салон

Отёки возникают по самым разным причинам. Для того чтобы быстро убрать отёки под глазами, а заодно и разгладить морщинки, воспользуйтесь очень простой палочкой-выручалочкой — домашним способом, для которого вам понадобится всего 1 ингредиент.